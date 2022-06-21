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«Ниже только разрыв»: посол Келин заявил, что отношениям Москвы и Лондона падать некуда

Евгений Белоусов
В мире
«Ниже только разрыв»: посол Келин заявил, что отношениям Москвы и Лондона падать некуда
Фото: ZUMAPRESS.com

Отношения между Великобританией и Россией достигли низшей точки. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

— Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения, — заметил он.

Однако разрыва отношений, скорее всего, не произойдет, добавил посол. По его словам, это не нужно ни Москве, ни Лондону. Кроме того, Великобритания сама выступает за сохранение связи по линии посольств, рассказал Келин в эфире телеканала «Соловьев Live».

В тот же день посол сообщил, что Лондон обратился по поводу приговоренных в Донецкой народной республике (ДНР) к смерти британских наемников к Москве. Однако нота британского правительства, уточнил Келин, была составлена из высокомерных и поучительных выражений.

Днем ранее стало известно, что власти Великобритании запретили Андрею Келину и другим дипломатам из России посещать здание парламента до особого уведомления. Уточняется, что запрет на посещение парламента послом и прочими дипломатами ранее был неофициальным.

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