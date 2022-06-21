Собянин рассказал о вопросах, поднятых на заседании президиума Госсовета с участием президента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 июня, рассказал о вопросах, поднятых на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина.

— На заседании президиума Госсовета с участием президента обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Ее представил вице-премьер Марат Хуснуллин. Я в свою очередь рассказал о важных направлениях для Москвы, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Так, Собянин за заседании Госсовета затронул вопрос комплексного развития территорий города. Он отметил, что необходимо поддерживать не только жилищное, но и коммерческое строительство. Помимо социальных объектов, нужно создавать и рабочие места.

Глава города также обсудил реализацию программы ликвидации аварийного жилья. По его словам, столица решает задачу с помощью реновации жилфонда: заранее планирует вывод старого жилья из эксплуатации и не прибегает к точечному сносу построек.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что в столице на данный момент около 10–15 процентов территорий занято неиспользуемыми промзонами, которые могут дать городу 35–40 миллионов квадратных метров недвижимости.

В заключение мэр предложил продлить программу льготной ипотеки до трех-пяти лет, так как сейчас граждане не знают, «что будет через год и через два», и с трудом планируют покупки и заключение договоров.

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поздравил Собянина с днем рождения.