Москвичам рассказали о формировании новых подходов в системе здравоохранения

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Столичные власти собираются внедрить новую систему здравоохранения, сфокусированную на пациенте. Об этом в среду, 22 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы определили шесть якорных онкологических стационаров, оснастили новейшим оборудованием, создали современные лаборатории, открываем новые центры амбулаторной онкопомощи. В течение последнего года московское профессиональное онкологическое сообщество разрабатывало единый городской клиентский путь по онкологическим диагнозам, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что подобный процесс позволяет собрать необходимое количество исследований, которые выявляют злокачественное новообразование и следят за состоянием человека. По ее словам, развитием онкологической службы город занимался последние несколько лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также Ракова рассказала, что за два года сервисы искусственного интеллекта помогли радиологам обработать более шести миллионов лучевых снимков. Нейросети, как уточняется, позволили обработать 3,5 миллиона рентгенографий и флюорографий, более двух миллионов компьютерных томографий, а также полмиллиона маммографий.