В Техасе снесут школу, где в результате стрельбы погибли 19 детей

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Власти города Ювалде, штат Техас, приняли решение о сносе начальной школы, где были убиты 19 детей и двое учителей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила журналист регионального подразделения телекомпании Fox Эллен Макнамара.

— Мэр Ювалде заявил, что начальная школа «Робб» будет снесена, — сказала она.

Дата сноса не уточняется. По данным телекомпании CBS, многие местные жители поддержали идею о сносе здания. Это связано с тем, что ученики и их родители больше не хотят возвращаться в эту школу, передает «Известия».

24 мая стало известно, что в начальной школе в американском городе Ювалд произошла стрельба, в результате которой погибли два ребенка и более десяти получили ранения. Преступник, устроивший стрельбу, пытался забаррикадироваться в здании. Позже полицейским удалось его задержать.

Затем сообщалось, что число жертв в Техасе увеличилось до 21 человека. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила.