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Количество станций метро в Новой Москве к 2032 году достигнет 24

Георгий Соланович
Город
Количество станций метро в Новой Москве к 2032 году достигнет 24
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы к 2032 году суммарно откроют 24 станции метрополитена. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в среду, 22 июня.

— На сегодняшний день в ТиНАО создано восемь станций метро, в ближайшие два года построят еще семь, а к 2027 еще шесть станций. Всего к 2032 году планируется создать 24 станции. Всего проинвестировано в строительство метрополитена на территории ТиНАО больше 200 миллиардов рублей, — цитирует Жидкина агентство городских новостей «Москва».

До этого глава столичного департамента заявил, что ТиНАО за прошедшие десять лет возвели более пяти миллионов квадратных метров недвижимости. Жидкин также отметил важность создания рабочих мест на территории округов. По его словам, столичные власти планируют ввести какие-то преференции для застройщиков, чтобы они были заинтересованы в строительстве нежилых объектов.

31 мая сообщалось, что в ТиНАО до конца года будет возведено около 600 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

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