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Эксперт Дударев: россияне с зарплатой в размере МРОТ получат повышение с 1 июля

Евгений Белоусов
Финансы
Эксперт Дударев: россияне с зарплатой в размере МРОТ получат повышение с 1 июля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россияне, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), увидят повышение в своих доходах уже в июле этого года. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

— Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ, — заявил он.

По словам Дударева, на сегодняшний день размер МРОТ составляет 15 279 рублей. Районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж в него не входят. Они начисляются сверх МРОТ, отметил эксперт. Месячная зарплата должна быть не ниже этого показателя. В то же время, сам оклад может быть меньше МРОТ.

В ситуации, когда работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения дохода. Так, когда оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ, рассказал Дударев в беседе с агентством «Прайм».

До этого правительство России одобрило проект об индексации пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на десять процентов с 1 июня. Об этом 30 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей.

Также стало известно, что Пенсионный фонд России объявил о досрочном перечислении пособий для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом и некоторых других.

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