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Движение по ТТК восстановили после ДТП с участием автобуса

Евгений Белоусов
Происшествия
Движение по ТТК восстановили после ДТП с участием автобуса
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

Движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) восстановлено после ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Два легковых автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой набережной 24 июня.

До этого сообщалось, что на улице Фадеева около дома 10 произошло ДТП. Водитель наехал на пешехода в тот момент, когда тот пересекал дорогу по зебре на электросамокате.

При этом пострадавший не спешился и не притормозил перед переходом. Позже стало известно, что дорогу, где произошел инцидент, полностью освободили.

22 июня, четыре автомобиля столкнулись перед пересечением дублера улицы Земляной Вал с Николоямской улицей.

Также сообщалось, что съезд с Садового кольца перекрыли из-за ДТП.

Еще одна дорожная авария произошла на севере столицы с участием автомобиля и пешехода.

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