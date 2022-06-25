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Названы самые жаркие дни на предстоящей неделе в Москве

Рафаэль Залян
Александр Афонин

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Названы самые жаркие дни на предстоящей неделе в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На следующей неделе москвичей ожидает теплая летняя погода. Самыми жаркими днями окажутся понедельник, 27 июня, и пятница, 1 июля. Об этом в субботу, 25 июня, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что во вторник температура воздуха понизится до 25–27 градусов. Со среды за погоду в столице будет отвечать другой антициклон, пришедший с севера.

— Он будет наполнен прохладными воздушными массами, поэтому столбики термометров снизятся еще сильнее — до 22–24 градусов в Москве. А в четверг и пятницу погода будет вновь сухой и солнечной. Температура начнет расти и к концу рабочей недели достигнет показателей плюс 27–29 градусов, — сказал он.

Кроме того, собеседник «ВМ» дал подробный прогноз погоды в городе на следующей неделе.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до «оранжевого» из-за сильной жары. Предупреждение о высокой температуре в столице действует до 18:00 26 июня. Отмечается, что до этого времени воздух в городе прогреется до 32 градусов.

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