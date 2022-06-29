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В Главархиве Москвы рассказали о загадке двух названий храма Василия Блаженного

Георгий Соланович
Город
В Главархиве Москвы рассказали о загадке двух названий храма Василия Блаженного
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

В Главархиве Москвы рассказали об истории строительства и загадке двух названий собора Покрова на Рву на Красной площади, более известного как храм Василия Блаженного, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 29 июня.

К строительству собора приступили в 1555 году в честь покорения царем Иваном Грозным Казанского ханства. Начало штурма Казани пришлось на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а новый храм назвали в память об этом событии.

Собор заложили возле рва вдоль Кремлевской стены, служившего оборонительным укреплением. С этим и связано первое название храма. Второе же по легенде связано с известным юродивым по имени Василий.

— Во времена Ивана Грозного в Москве был известный юродивый Василий, который славился своими видениями и предсказаниями. По легенде он собирал деньги на возведение храма: приносил монеты на Красную площадь и бросал через правое плечо. Деньги никто не трогал, пока перед смертью он не передал всю сумму царю, — отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, столичный Главархив представил опись имущества придельной церкви во имя преподобного Александра Свирского собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву 1769 года и прошение протопопа собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву Иоанна митрополиту Московскому и Калужскому Платону об окончании ремонта придельной церкви во имя преподобного Александра Свирского 1790 года.

Жителям Москвы также стала доступна ведомость о приходе, расходе и остатке денежных сумм и капиталов по собору Покрова Пресвятой Богородицы на Рву за 1915 год и описание строений и опись имущества собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади за 1921 год.

23 июня Главархив Москвы рассказал о реформе профессионально-технического образования 1969 года.

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