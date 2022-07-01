Новый памятник Аленке открыли в Нововоронеже

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В парке Нововоронежа прошла установка нового памятника Аленке, где ранее демонтировали аналогичный арт-объект, вызвавший общественный резонанс. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе Нововоронежской атомной электростанции.

— Сегодня во время первого городского фольклорного праздника «Истоки» открылся арт-объект «Аленка», — цитирует сообщение ТАСС.

Первый памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого располагается Нововоронеж, — был открыт в местном городском парке в декабре 2020 года. Монумент вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей, после чего было решено его демонтировать.

В январе 2021 года автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что скульптура «Аленка» из Нововоронежа стоит порядка двух миллионов рублей, один миллион — это только себестоимость. Стоимости «Аленке», как считает Коробцов, прибавит и вызванный ею ажиотаж — эту скульптуру видела вся страна, и даже человек, далекий от искусства, вполне мог бы захотеть поставить ее у себя во дворе.