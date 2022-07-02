Андрей Бочкарев: Строительство Троицкой линии метро завершится после 2027 года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Строительство Троицкой линии Московского метрополитена планируется завершить после 2027 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 2 июля.

— Мы планируем подготовить проект планировки территории до конца года, утвердить полностью трассировку, места размещения самих станций, прилегающих конструкций. И параллельно уже ведем работы по проектированию. В следующем году начнем подготовительные работы. Ввод самих станций планируется после 2027 года, — рассказал он.

По его словам, большую часть участка специалисты проведут под землей, при этом некоторые из них будут наземными, пишет агентство городских новостей «Москва».

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ближайшие годы планируют построить 12 станций метро. Так, проектируется еще шесть новых станций — «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». При этом за 10 лет специалисты построили восемь станций метро, благодаря чему транспортная доступность округов улучшилась.