Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане до 2 августа

Фото: Администрация президента РФ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в субботу, 2 июля.

— Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в столице Каракалпакстана Нукусе прошли протесты из-за конституционной реформы. Поводом для них стал проект новой конституции Узбекистана, которым из основного закона исключаются положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

Позже Шавкат Мирзиеев принял решение не вносить изменения в статьи конституции, касающиеся Каракалпакии, после беспорядков в регионе.