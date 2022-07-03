«Начинается время охоты»: биолог объяснил, почему акула напала на туристку в Египте

Фото: Pixabay / Andrea Bohl

Туристка из Австрии, которой акула откусила руку и ногу, пошла купаться после заката, что делать в Египте запрещено. На это указал кандидат биологических наук, руководитель дайв-центра Дмитрий Орлов.

Также он отметил, что женщина плавала в Красном море одна и без гидрокостюма, который помог бы ей остаться незамеченной.

— Была нарушена техника безопасности: туристка пошла плавать одна, без гидрокостюма и на закате, в темноте. Именно в это время акулы начинают возбуждаться, и у них начинается время охоты, — пояснил биолог.

Кроме того, он обратил внимание на видео, которое опубликовали очевидцы в соцсети. На записи видно, что к пострадавшей туристке никто не решился поплыть на помощь. А большое количество людей в море могло бы отпугнуть хищника.

— Женщине никто из стоявших на берегу не пришел на помощь, к сожалению. Никто не прыгнул в воду, даже спасатели, которые там находились. Очень важный момент: акулы нападают только на одиночек. Акулы не атакуют тех, кто плавает группами, — сообщил специалист.

Также он согласился с версией о том, что акулу на пляж Хургады могло приманить большое количество рыбы, которую туристы часто прикармливают. Поэтому он в очередной раз напомнил отдыхающим, что нельзя выбрасывать в море пищевые отходы, передает РЕН ТВ.

В пятницу, 1 июля, пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.