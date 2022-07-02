Названа возможная причина нападения акулы на погибшую туристку в Египте

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Акулу, которая напала на пенсионерку на египетском курорте Хургада, могли привлечь 16 тысяч овец, судно с которыми незадолго до трагедии затонуло возле побережья Судана. Об этом рассказала сотрудница местного отеля по имени Ольга.

Кораблекрушение случилось утром 12 июня. Судно со стадом овец на борту направлялось из суданского порта Суакин в Саудовскую Аравию. Оно было перегружено. Один из чиновников на условиях анонимности сказал изданию The Independent, что катастрофа может повлиять на окружающую среду.

Сотрудница египетского отеля сообщила, что на всей территории Египта нельзя купаться в Красном море после заката и до 07:00. Причина этого ограничения — активность хищников, представляющих угрозу для человека. Но они очень редко нападают на людей.

— Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина, — подчеркнула Ольга.

Она добавила, что в Хургаде акулы — редкие гости. До этого там хищные рыбы не нападали на людей. Однако из-за овец хищники могли оказаться в новой локации. К туристке акулу могло привлечь большое количество рыб — те плавали около нее. Также женщина сама могла спровоцировать акулу. Сотрудница отеля посетовала, что туристов просят не кормить рыбу с берега и понтона, но они не слушают и несут к морю еду со шведского стола, передает Пятый канал.

В настоящее время истинную причину нападения устанавливают специалисты.

В пятницу, 1 июля, пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.