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Подозреваемый в госизмене ученый Колкер умер через три дня после ареста

Александр Афонин
Общество
Подозреваемый в госизмене ученый Колкер умер через три дня после ареста
Фото: Vk / Дмитрий Колкер

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер скончался после ареста по делу о госизмене. Об в воскресенье, 3 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

— Он скончался, — сказал собеседник агентства.

Причины смерти пока не раскрываются.

1 июля стало известно, что новосибирский Советский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, который подозревается в государственной измене.

Сын подозреваемого Максим в свою очередь сообщил, что ранее его отца задерживали сотрудники ФСБ, когда ученый проходил лечение в медучреждении. Родственники ученого предполагают, что Колкер подозревается в сотрудничестве со специальными службами Китая.

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