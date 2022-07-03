Генконсульство России отреагировало на нападение акул на людей в Египте

Фото: Unsplash

Генконсульство России в Хургаде призвало россиян к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акул. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

— Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, — говорится в сообщении.

Отдыхающих в Египте россиян также попросили соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о выходе на сушу, передает РИА Новости.

1 июля пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.

3 июля стало известно еще об одной смерти в результате нападения акулы в том же районе Хургады. Египетский министр окружающей среды Ясмин Фуад в связи с этим поручила созвать группу специалистов.

Ихтиолог Дмитрий Симаков рассказал «Вечерней Москве», что акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем.