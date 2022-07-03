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Гендиректор частной наркологической клиники рассказал, почему там произошел пожар

Егор Провоторов
Происшествия
Гендиректор частной наркологической клиники рассказал, почему там произошел пожар
Фото: СК РФ

Генеральный директор частной наркологической клиники на севере Москвы, где в пожаре погибла 48-летняя женщина, признал свою вину в произошедшем. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 3 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Мужчина также пояснил, что в палатах, где размещались пациенты, отсутствовали специальные средства пожаротушения, которые предусмотрены требованиями пожарной безопасности. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать о заключении гендиректора клиники под стражу.

Пару часов назад стало известно о задержании руководителя клиники. Информация об этом поступила в прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы.

3 июля на северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В результате инцидента один человек погиб. Позднее стало известно, что СК возбудил по факту пожара уголовное дело.

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