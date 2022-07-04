Навка похвалила Богомолова за новую постановку в Театре Наций

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посетила постановку театрального режиссера Константина Богомолова «На всякого мудреца» в столичном Театре Наций. Она расхвалила постановщика в социальных сетях.

— Потрясающий спектакль, где каждый артист живет на сцене, причем так реалистично, что три часа пролетают, как одно мгновение. Вся команда спектакля заслуживает шквала аплодисментов! Константину Богомолову — браво за смелость, взгляд на искусство и новое видение Островского, — заметила именитая фигуристка.

Как сообщает издание CTNews, Навка присутствовала на мероприятии со своим мужем. Многим пользователям социальных сетей совершенно не понравилась такая реплика, поскольку Богомолов и его супруга Ксения Собчак выступают против проведения специальной военной операции РФ на Украине.

В начале июня Дмитрий Песков назвал санкции Европейского союза против своей семьи примером несамостоятельности Европы. По его словам, этими рестрикциями ЕС просто следует примеру Соединенных Штатов.