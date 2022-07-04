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Навка похвалила Богомолова за новую постановку в Театре Наций

Егор Провоторов
Общество
Навка похвалила Богомолова за новую постановку в Театре Наций
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посетила постановку театрального режиссера Константина Богомолова «На всякого мудреца» в столичном Театре Наций. Она расхвалила постановщика в социальных сетях.

— Потрясающий спектакль, где каждый артист живет на сцене, причем так реалистично, что три часа пролетают, как одно мгновение. Вся команда спектакля заслуживает шквала аплодисментов! Константину Богомолову — браво за смелость, взгляд на искусство и новое видение Островского, — заметила именитая фигуристка.

Как сообщает издание CTNews, Навка присутствовала на мероприятии со своим мужем. Многим пользователям социальных сетей совершенно не понравилась такая реплика, поскольку Богомолов и его супруга Ксения Собчак выступают против проведения специальной военной операции РФ на Украине.

В начале июня Дмитрий Песков назвал санкции Европейского союза против своей семьи примером несамостоятельности Европы. По его словам, этими рестрикциями ЕС просто следует примеру Соединенных Штатов.

Дмитрий Песков Татьяна Навка Константин Богомолов
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