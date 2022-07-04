Эксперты рассказали, как не допустить отравления ребенка лекарствами

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Случаи отравления лекарствами среди маленьких детей встречаются довольно часто. Подмосковные эксперты рассказали, как избежать подобных ситуаций.

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова посоветовала родителям быть внимательными и хранить лекарства и бытовую химию в недоступных местах, надевать на пузырьки специальные защитные колпачки.

Фельдшер скорой из Одинцова Алла Карманова отмечает, что дети могут залезть в мамину сумку или стащить лекарства из косметички, чтобы использовать их для игр.

— Девочки любят играть в «дочки-матери» с настоящими пузырьками. Если одна подружка начинает «лечить» другую, могут быть тяжелые последствия. Доставать лекарства детям удается с любой высоты, поэтому важно, чтобы аптечка еще и закрывалась каким-то хитрым образом, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова дала советы родителям, как уберечь детей от опасностей во время купального сезона.