Курс евро на Мосбирже поднялся выше 57 рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 57 рублей. Это следует из данных торгов в понедельник, 4 июля.

Так, курс доллара на открытии держался на отметке 55,4 рублей, евро — 57,6 рублей.

Аналитики «Ренессанс Капитала» считают, что в следующем году курс валюты в России составит 83 рубля за доллар в случае, если РФ сможет переориентировать нефтяной экспорт для Европы на 50 процентов, нефть марки Brent будет стоить 100 долларов за баррель, а Urals — 70 долларов. Они уточнили, что курс рубля в реальном выражении, учитывая разницу между внутренней и внешней инфляцией, исторически тесно коррелировал с динамикой цен на нефть и ее производные.

Также финансист Марчинский в материале «Вечерней Москвы» дал прогноз по курсу рубля в июле. Так, в июле курс рубля продолжит укрепляться под воздействием ряда факторов, среди которых отсутствие бюджетного правила и низкий спрос на валюту внутри страны. Рубль может опуститься до 45 за доллар и 48 — за евро.

По его словам, на усиление рубля влияют четыре ключевых фактора. Основной из них — политический: в рамках ответа на санкции Россия вынуждает своих западных «партнеров» покупать энергоносители по более высоким ценам.