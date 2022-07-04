В Подмосковье вырос объем инвестиций
Объем инвестиций в первом квартале этого года в Подмосковье увеличился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
— Это значит, что приходят новые инвесторы, вкладывают деньги в проекты, которые впоследствии дадут экономический эффект, — отметил он.
По словам губернатора региона, привлечение инвестиций требует персонального внимания, передает РИАМО.
Московская область продолжает привлекать новые компании, готовые открыть свой бизнес в регионе. Фирмы подают заявки для работы в индустриальных парках и особых экономических зонах Подмосковья.
Воробьев также сообщил о росте доходов бюджета Подмосковья за первое полугодие. Они возросли примерно на 15 процентов. Он подчеркнул, что приход в Подмосковье новых компаний уже сказался на поступлениях в бюджет, передает «360».
До этого столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний на общую сумму 19,8 миллиарда рублей. Отмечается, что уже 4,5 тысячи организаций получили поддержку.