В Подмосковье вырос объем инвестиций

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Объем инвестиций в первом квартале этого года в Подмосковье увеличился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Это значит, что приходят новые инвесторы, вкладывают деньги в проекты, которые впоследствии дадут экономический эффект, — отметил он.

По словам губернатора региона, привлечение инвестиций требует персонального внимания, передает РИАМО.

Московская область продолжает привлекать новые компании, готовые открыть свой бизнес в регионе. Фирмы подают заявки для работы в индустриальных парках и особых экономических зонах Подмосковья.

Воробьев также сообщил о росте доходов бюджета Подмосковья за первое полугодие. Они возросли примерно на 15 процентов. Он подчеркнул, что приход в Подмосковье новых компаний уже сказался на поступлениях в бюджет, передает «360».

До этого столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний на общую сумму 19,8 миллиарда рублей. Отмечается, что уже 4,5 тысячи организаций получили поддержку.