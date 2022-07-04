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В Подмосковье вырос объем инвестиций

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье вырос объем инвестиций
Фото: mosreg.ru

Объем инвестиций в первом квартале этого года в Подмосковье увеличился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Это значит, что приходят новые инвесторы, вкладывают деньги в проекты, которые впоследствии дадут экономический эффект, — отметил он.

По словам губернатора региона, привлечение инвестиций требует персонального внимания, передает РИАМО.

Московская область продолжает привлекать новые компании, готовые открыть свой бизнес в регионе. Фирмы подают заявки для работы в индустриальных парках и особых экономических зонах Подмосковья.

Воробьев также сообщил о росте доходов бюджета Подмосковья за первое полугодие. Они возросли примерно на 15 процентов. Он подчеркнул, что приход в Подмосковье новых компаний уже сказался на поступлениях в бюджет, передает «360».

До этого столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний на общую сумму 19,8 миллиарда рублей. Отмечается, что уже 4,5 тысячи организаций получили поддержку.

Подмосковье Инвестиции Андрей Воробьев
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