Песков прокомментировал задержание российского судна с зерном в Турции

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле отсутствует какая-либо информация, связанная с задержанием российского судна с зерном в Турции. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИД, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня задержала судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно. Так, 1 июля украинские власти обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России. Киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска.

Также стало известно о выходе первого торгового судна после перезапуска работы бердянского порта в Запорожской области. Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что судно доставит в дружественные страны около семи тысяч тонн зерна.