Путин предложил дать отдохнуть участникам спецоперации по освобождению ЛНР

Фото: Пресс-служба Совфеда

Подразделения, принимавшие участие в освобождении Луганской народной республики (ЛНР), должны получить отдых, в ходе которого они смогут нарастить свои боевые возможности. С таким поручением в понедельник, 4 июля, выступил президент России Владимир Путин.

— Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, — цитирует главу РФ РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила ЛНР. Так, глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из самопровозглашенной республики.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе спецоперации. По его словам, заявления украинских властей о желании вернуть проигранные территории являются напрасными.