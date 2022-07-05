Андрей Бочкарев: Станция «Мамыри» Троицкой линии метро готова наполовину

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Россия, Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 22-й километр Карта всех событий

Специалисты завершили строительство станции Троицкой линии метро Москвы «Мамыри» на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 5 июля.

— Мы продолжаем строительство Троицкой линии метро. Так, на станции «Мамыри» в настоящее время ведутся монолитные работы по возведению конструкций. Также активно строятся оба вестибюля, — заявил Бочкарев.

По его словам, станция метро строится на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова. У нее будут один надземный и один подземный вестибюли с выходами на перекресток Калужского шоссе, к остановкам общественного транспорта, а также к торговым центрам.

Заммэра подчеркнул, что «Мамыри» станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с социальными объектами и жилой застройкой. В час пик станция сможет принять до 20,4 тысячи пассажиров, в сутки — до 170 тысяч человек.

Бочкарев заключил, что на данный момент на участке Троицкой линии от «Новаторской» до «Мамырей» строятся пять новых станций. Их общая готовность составляет 60 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра заявил, что строительство Троицкой линии Московского метрополитена планируется завершить после 2027 года.