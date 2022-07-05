Операторы отказываются от 3G в Москве: как это скажется на пользователях мобильного интернета

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российские операторы постепенно отказываются от стандарта связи 3G, перераспределяя частоты под LTE (4G). Что это означает и как скажется на пользователях мобильного интернета, «Вечерней Москве» объяснил руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников.

По данным «Коммерсанта», крупнейшие операторы сотовой связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» проводят рефарминг диапазона 2,1 ГГц из 3G в 4G в Москве и области. Первым фактически откажется от 3G «Билайн». Это произойдет уже к сентябрю текущего года.

По словам собеседника «ВМ», операторы занимаются рефармингом частот для того, чтобы повысить эффективность их использования. Дело в том, что частоты — это конечный ресурс: их нельзя увеличить, но можно перераспределить. Суть рефарминга хорошо передает аналогия с дорогами, поясняет Половников:

— Представьте: есть шестиполосная дорога — три полосы в одну сторону и три в другую. При этом в одну сторону постоянная пробка, а в обратную — никогда. И вот одну из трех полос на свободном направлении отдают туда, где пробка. Если вместо дорог частоты — это и называется рефармингом.

В качестве свободного направления выступает сеть 3G (в 2022 году в столичном регионе на нее пришлось только 4 процента трафика — прим.«ВМ»), а загруженного — LTE (4G). Таким образом, дополнительный объем сети в перспективе может повысить качество интернета стандарта 4G.

При этом речи о полном отключении 3G не идет, подчеркивает эксперт. Этот стандарт продолжит работать в диапазоне 900 МГц, но будет пригоден только для голосовой связи без доступа в интернет.

На пользователях рефарминг частот 3G никак не скажется, отмечает Половников:

— Абонентов, которые привязаны только к 3G-сети практически не существует. 99,9 процента смартфонов поддерживают несколько стандартов связи. Если в смартфоне есть 3G, то там точно есть 2G (который по-прежнему работает — прим. «ВМ»). Иначе не бывает. Это технологически невозможно.

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