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Десятилетняя девочка погибла при обстреле украинскими войсками Донецка

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Десятилетняя девочка погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жертвой артобстрела Донецка со стороны украинский военных стал ребенок. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, при обстреле погибла десятилетняя девочка в Ворошиловском районе Донецка. Кулемзин уточнил, что ВСУ наносят удары по центральному Ворошиловскому району города артиллерийскими снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

Кроме того, при обстреле нескольких районов города мирные жители получили ранения. Также оказалось разрушено много зданий, написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Днем ранее журналист «ТВ Центра» получил ранение в Донецке. Уточняется, что был ранен ассистент оператора телеканала. Он получил несколько осколочных ранений.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее.

По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

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