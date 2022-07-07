«Страсти уже нет»: стала известна причина развода Алишера Усманова с Ириной Винер

Фото: roscongress / Михаил Киреев

В среду, 6 июля, появилась информация, что бизнесмен Алишер Усманов передумал разводиться со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Журналист Денис Сорокин обрадовался такому решению предпринимателя, заявив, что супруги не должны расставаться.

Но позже стало известно, что пара все-таки официально развелась без судебного процесса. Сорокин назвал возможную причину разлада в отношениях знаменитостей.

— Я думаю, там уже такой страсти у них в отношениях нет. Они как два близких родственника, — заявил он, пишет портал Blitz+.

Также стало известно, что пара приняла решение не делить совместно нажитое имущество в ходе бракоразводного процесса. Такое условие было выдвинуто 68-летним бизнесменом. Кроме того, сообщается, что представители Усманова требуют расторгнуть брачный союз без выяснения причин.

19 мая Усманов и Винер решили официально развестись после 30 лет брака. Уточняется, что заявление о разводе миллиардер подал в начале мая в мировой участок № 205, где лишь расторгают брак, но не решают имущественные вопросы между супругами. Известно, что отношения Усманова и Винер начались почти полвека назад. Они впервые встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте, где будущий миллиардер занимался фехтованием, а Винер — художественной гимнастикой.