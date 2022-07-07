В Институте Европы РАН назвали имя потенциального врио премьер-министра Великобритании

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Из-за высокого общественного недовольства премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, покинет свой пост сразу после объявления об отставке. Временно исполняющим обязанности главы государства могут назначить председателя парламентского комитета Консервативной партии (тори) Билла Грейди. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, обычно отставной премьер-министр исполняет свои обязанности еще несколько месяцев — до тех пор, пока не изберут нового лидера правящей партии. Так, например, было с Дэвидом Кэмероном (премьер Великобритании в 2010–2016 годы) и Терезой Мэй (2016–2019 годы). Однако в случае с Борисом Джонсоном возмущение в обществе и в партии тори настолько велико, что он может покинуть пост сразу. Исполнять же обязанности главы государства до окончания выборов будет технический премьер-министр.

Один из британских таблоидов уже написал, что после ухода Джонсона временно исполнять обязанности главы правительства могут поручить Терезе Мэй. В свою очередь Ананьева полагает, что есть более очевидный «временщик»:

— По всей видимости, надежной парой рук считается Билл Грейди — председатель парламентского комитета, который объединяет заднескамеечников-тори. Он пользуется доверием однопартийцев, и его прочат на должность технического премьер-министра.

Выборы нового лидера Консервативной партии — длительная процедура, отмечает собеседница «ВМ». Они займут несколько месяцев и, вероятно, завершатся осенью.

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. О том, что его вынудило пойти на этот шаг, — в материале «ВМ».