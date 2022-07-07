«Дома лучше»: Путин заявил, что многие уехавшие из РФ IT-специалисты уже вернулись

Фото: Администрация президента РФ

Многие покинувшие Россию IT-специалисты уже вернулись обратно на родину. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело - у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше, — заявил глава государства.

Тем не менее президент отметил, что отъезд из страны не является чем-то необычным. У всех были свои причины6 кто-то был просто напуган, а кто-то посчитал, что не сможет эффективно работать. Но все равно, большинство уже вернулось, передает слова Путина РИА Новости.

Недавно зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере.

Правительство объявило о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Часть средств планируют направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий.