Японист рассказал, какое наказание грозит убийце Синдзо Абэ

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Напавшему на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ мужчине, согласно японскому закону, может грозить высшая мера наказания — повешение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в пятницу, 8 июля.

— В Японии не отменена смертная казнь. Так что напавшему на Абэ, если его признают вменяемым, грозит высшая мера наказания — повешение, — сказал он.

Казаков добавил, что нападение на политика могут квалифицировать как теракт. Японист привел аналогию с лидером секты «Аум Синрикё»*. В 1995 году он совершил теракт в токийском метро, в результате которого погибли 12 человек. В качестве наказания он был казнен.

До этого стало известно, что Синдзо Абэ скончался после нападения злоумышленника в городе Нара. Инцидент произошел во время его выступления. Были слышны два выстрела, после которых политик упал.

Подозреваемый в нападении на экс-премьера задержан. Он не оказывал сопротивления, сообщают местные СМИ. Личность мужчины установлена — им оказался 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара.

* «Аум Синрикё» — секта, запрещенная в РФ.