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Президент Финляндии утвердил поправки, разрешающие установку заграждения на границе с Россией

Александр Афонин
В мире
Президент Финляндии утвердил поправки, разрешающие установку заграждения на границе с Россией
Фото: presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинисте утвердил поправки к закону о пограничной охране. Они позволяют установить заграждения на границе с Россией. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило министерство внутренних дел республики.

— Президент подписал закон 8 июля, он вступит в силу 15 июля 2022 года. Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, — говорится в сообщении.

Уточняется, что установка заграждений будет направлена на предотвращение угрозы безопасности Финляндии, передает ТАСС.

3 июля стало известно, что руководство финского города Лаппеенранта выразило желание разместить базу Североатлантического альянса (НАТО) в Южной Карелии. Уточняется, что регион находится на границе с Россией.

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» выразил мнение, что размещение военной базы НАТО в Южной Карелии не представляет серьезной угрозы военного характера для России. По его словам, это предложение региональными властями было выражено с целью улучшить экономическое состояние региона.

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