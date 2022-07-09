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СМИ: ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ впервые в ходе военной спецоперации на Украине применили новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, — отметил он.

При этом собеседник агентства добавил, что украинская армия в ходе боев используют малогабаритные дроны, которые являются серьезной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений республик Донбасса, сообщает ТАСС.

Также стало известно об уничтожении двух британских установок берегового комплекса Harpoon в Одесской области.

Кроме того, Воздушно-космические силы России поразили две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 боевиков ВСУ в Краматорске. В небе над Украиной были сбиты три МиГ-29, два Су-25 и девять беспилотников, а в деревне Маяки ДНР уничтожены шесть комплексов «Град» и склад боеприпасов.

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