Теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл британца Кэмерона Норри и вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира.

В ходе полуфинала он переиграл своего визави со счетом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 34 минуты. Стоит напомнить, что Джокович становился победителем Уимблдона шесть раз (в том числе последние три турнира).

В финале он проведет теннисный матч с австралийцем Ником Кирьосом, который миновал полуфинальную стадию из-за отказа от борьбы испанца Рафаэля Надаля, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что организаторов Уимблдонского турнира оштрафовали на миллион долларов за отказ допускать спортсменок из России и Белоруссии до соревнований. Так, женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 750 тысяч долларов и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — на 250 тысяч.

При этом теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на американском турнире US Open, однако лишь под нейтральным флагом. Открытый чемпионат по теннису пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.