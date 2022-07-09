Глава Минтранса заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Калининградская область не окажется в транспортной блокаде. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в субботу, 9 июля.

— Точно нет, — передает ТАСС ответ Савельева на соответствующий вопрос на форуме «Территория смыслов».

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой, ситуация должна решиться в ближайшее время.

Она добавила, что «решение проблемы слишком затянулось», так как из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки. По словам Захаровой, Москва «ожидать до бесконечности» не будет. Если вопрос не решится в ближайшие дни, в отношении Литвы и Евросоюза будут приняты «жесткие меры».