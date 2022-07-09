Москвичей предупредили о грозе и сильном дожде 9 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве в субботу, 9 июля, ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Пешеходам советуют обходить опоры линий электропередачи, деревья и шаткие конструкции. Переждать грозу лучше в помещении. Дома рекомендуется выключить электроприборы. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что непогода может затруднить движение транспорта и повысить вероятность образования заторов и аварий.

До этого в столице и области из-за грозы и сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве будет действовать 9 июля с 10:00 до 22:00, в области — с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.

В пятницу, 8 июля, столичный регион находился под влиянием атмосферного фронта. В городе прогнозировалась жаркая и безоблачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 24–26 градусов.