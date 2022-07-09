Протестующие на Шри-Ланке подожгли частную резиденцию премьера

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Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе. Об этом в субботу, 9 июля, сообщило издание Newswire со ссылкой на офис политика.

Уточняется, что демонстранты ворвались в частную резиденцию премьера и подожгли ее. Состояние Викремесингхе пока что неизвестно, передает РИА Новости.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались внутрь здания. В Минобороны островного государства отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие.

Глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким сообщил, что спикер парламента Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом страны. По его словам, лидеры страны обратились к президенту Готабайе Раджапаксе с призывом уйти в отставку.

В российском МИД отметили, что происходящее в Шри-Ланке является внутренними делами государства. Однако в министерстве выразили надежду на восстановление порядка в стране.