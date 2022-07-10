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Зрителей концертов Галкина будут досматривать на наличие тухлых яиц

Юлия Курганова
Общество
Зрителей концертов Галкина будут досматривать на наличие тухлых яиц
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Несколько дней назад сообщалось, что во время выступления юмориста Максима Галкина в Турции готовится провокация. Зрители собираются закидать артиста гнилыми арбузами, дынями и яйцами за его слова против России.

Телеведущий серьезно переживает за свою жизнь. Охранники будут досматривать зрителей на наличие предметов, которые можно бросить в юмориста. Об этом сообщил культурный критик Telegram-канала «Абзац» Анатолий Сушко.

Он предположил, что Галкин задумался о том, чтобы во время входа в зрительный зал гостей досматривали на наличие яиц. В результате хроническая нервозность звезде обеспечена, а при желании всегда найдется, что кинуть в комика.

Певец Данко предсказал дальнейшее будущее юмориста и телеведущего Максима Галкина на случай его возвращения в Россию. Он уверен, что артист здесь ответит за свои слова в адрес российской армии по закону.

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