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Суд заменил решение о приостановке работы КТК штрафом в 200 тысяч рублей

Георгий Соланович
Общество
Суд заменил решение о приостановке работы КТК штрафом в 200 тысяч рублей
Фото: пресс-служба суда

Краснодарский краевой суд изменил решение судебной инстанции Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) штрафом в 200 тысяч рублей. Об этом сообщил судья краевого суда в понедельник, 11 июля.

5 июля суд постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. В компании тогда заявили, что будут обжаловать данное решение.

— Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей, — цитирует решение судьи РИА Новости.

КТК — маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки протяженностью 1,5 тысячи километров.

19 мая мазут из законсервированного нефтеналивного пирса разлился в бухте Рудная в Приморье. Протяженность пятна составила около двух километров. Специалисты ликвидировали последствия инцидента. Протяженность пятна составляла около двух километров. Специалисты занимались ликвидацией последствий инцидента.

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