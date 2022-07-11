Байден признался, что хранит дома четыре дробовика

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Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 11 июля, что хранит дома четыре дробовика.

— У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей, — признался американский лидер.

Президент подчеркнул, что хранит оружие под замком, как должны поступать все ответственные владельцы. Об этом он рассказал на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.

Президент добавил, что владельцы оружия ответственны за его безопасное хранение, передает РИА Новости.

В конце мая бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал нынешнюю американскую администрацию задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы в школах.

Также голливудский актер Мэтью Макконахи заявил, что в США необходимо усилить контроль за оборотом вооружений. Он призвал представителей демократической и республиканской партий «вознестись над разногласиями» и усилить контроль за оборотом оружия на территории Соединенных Штатов.