«Вопрос не связан с эмоциями»: Песков прокомментировал укрепление рубля

Фото: Администрация президента РФ

Излишнее укрепление рубля является предметом особого внимания правительства и Центробанка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 12 июля.

Пресс-секретарь высказал позицию Кремля в контексте оценки Минфина о негативном влиянии курса доллара на бюджет.

— Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но излишнее усиление рубля — это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора, — объяснил Песков.

Он добавил, что снижение курса доллара связано с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, «а не эмоциями», передает РИА Новости.

До этого сообщалось о том, что курс евро и доллара сравнялся на Московской бирже.

7 июля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что с начала июля юань, доллар и евро укрепились по отношению к рублю на 20 процентов, что возможно только при участии государства.