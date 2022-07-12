ВКС России уничтожили установки Harpoon в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пусковые установки Harpoon в Одесской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки Harpoon производства США, — рассказали в Минобороны.

За последние сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили три пункта управления, три склада с боевыми припасами, артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах, «живую силу» и технику в 111 районах, передает РИА Новости.

Накануне, 11 июля, ВС России уничтожили склад с боеприпасами для HIMARS под Днепропетровском.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали более 15 украинских танков и БМП, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в Николаеве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.