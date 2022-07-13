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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по вопросу зерна

Александр Афонин
В мире
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по вопросу зерна
Фото: МИД РФ

Российская делегация прибыла в Стамбул для проведения переговоров по зерновому вопросу с военными представителями Турции, Украины и стран ООН. Об этом стало известно в среду, 13 июля.

Встреча делегаций стран — участников переговоров состоится в среду, 13 июля. В ходе беседы будут обсуждать вопросы о зерне. Отмечается, что встреча пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита продукта, передает РИА Новости.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в среду, 13 июля, в Стамбуле состоится обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН.

До этого стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе беседы они обсудили ситуацию в Сирии и методы решения зернового вопроса.

8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское руководство готово провести переговоры о вывозе украинского зерна. По его словам, у Москвы уже есть необходимые решения.

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