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Лавров заявил, что Россия готова к переговорам о вывозе украинского зерна

Александр Афонин
В мире
Лавров заявил, что Россия готова к переговорам о вывозе украинского зерна
Фото: МИД РФ

Российское руководство готово провести переговоры о вывозе украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 8 июля.

— Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами, — сказал он.

Дипломат добавил, что у российской стороны уже есть необходимые решения. По его словам, правительство Украины должно разблокировать и разминировать порты. После Россия, Украина и Турция будут готовы обеспечить безопасность для прохода судов через проливы. В Средиземное море они пойдут самостоятельно, передает РИА Новости.

1 июля сообщалось, что украинские власти обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России. Так, киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска.

3 июля стало известно, что турецкая таможня задержала судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно. Корабль на данный момент находится у входа в порт.

Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле отсутствует какая-либо информация, связанная с задержанием российского судна с зерном в Турции. По его словам, имеет смысл спрашивать об этом в Минтрансе или в МИД.

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