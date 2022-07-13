Кулеба заявил, что Украина почти достигла соглашения с Россией по зерну

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Киев и Москва находятся на завершающей стадии соглашения по экспорту зерна с территории Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 13 июля.

— Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок... Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией... Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от РФ, — цитирует министра РИА Новости.

До этого сообщалось, что российская делегация прибыла в Стамбул для проведения переговоров по «зерновому вопросу» с военными представителями Турции, Украины и стран ООН. В ходе беседы будут обсуждены вопросы об экспорте продовольствия с украинской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июля заявил, что российское руководство готово провести переговоры о вывозе украинского зерна. По его словам, у Москвы уже есть необходимые решения.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Он предположил, что вывоз зерна с территории страны может стать частью оплаты поставок оружия для Киева.