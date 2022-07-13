Пушилин: Представители США не обращались по вопросу наемников

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Никто из представителей США пока не обращался к властям Донецкой народной республики (ДНР) для обсуждения вопроса о своих гражданах, прибывших в качестве наемников. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

— На данный момент никто из представителей американских властей не выходил на связь. Как будет возможно вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой народной республики, пока не представляется возможным даже обсуждать, — цитирует главу республики РИА Новости.

По словам Пушилина, законодательством ДНР не регламентированы конкретные сроки исполнения приговора для осужденных наемников — их установит служба исполнения наказаний. При этом исполнение приговора непублично и не подлежит огласке, подчеркнул он.

До этого политик заявил, что приговоры о смертной казни будут исполнены путем расстрела, если осужденным иностранным наемникам не удастся оспорить решение суда.

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, готовили апелляционную жалобу на приговор. Адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила, что если жалоба не будет удовлетворена, то сторона обвинения подаст прошение о помиловании.