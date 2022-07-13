Суд отправил под стражу виновника ДТП в Люберцах

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Люберецкий городской суд отправил под стражу водителя каршеринга, совершившего ДТП в подмосковных Люберцах, сроком на два месяца. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— По ходатайству следователя Люберецким городским судом водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — отметила она.

Авария, о которой идет речь, произошла в понедельник, 11 июля. Автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в подмосковных Люберцах.

Водитель каршерингового автомобиля марки Kia, нарушив ПДД, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Двое были госпитализированы и еще один человек отпущен домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и задержан водитель.

Однако вскоре стало известно, что два человека, лежавших в больнице, погибли. В связи с чем следствие переквалифицировало уголовное дело. с части первой на часть пятую статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».