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Евро опустился в цене ниже доллара впервые с 2002 года

Евгений Белоусов
Экономика
Евро опустился в цене ниже доллара впервые с 2002 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро опустился ниже доллара впервые с декабря 2002 года после данных о рекордной инфляции в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 13 июля.

По состоянию на 15:53 по московскому времени курс евро к доллару снижался до 1,0026 доллара. За несколько минут до этого показатель достигал 0,9999 доллара впервые с 2002 года.

Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1 против 8,6 процента в мае. При этом аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 8,8 процента, передает РИА Новости.

12 июля сообщалось, что курсы евро и доллара сравнялись на Московской бирже. При этом стоимость валют третью торговую сессию подряд опускается к уровням 20-летней давности.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как и на сколько ослабнет рубль до конца года. По его словам, до конца 2022 года сохранится тенденция к ослаблению курса рубля. В то же время разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться.

Экономист Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что стоимость доллара и евро к концу года может стать примерно одинаковой.

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