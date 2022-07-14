Северск в ДНР находится под оперативным контролем вооруженных сил России и ЛНР

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Вооруженные силы ЛНР и РФ контролируют город Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщило в четверг, 14 июля, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

— Можно говорить, что город под нашим (союзных сил ВС РФ и ЛНР — прим. «ВМ») оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины, — рассказал собеседник агентства.

13 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что союзные войска ведут наступление на четырех направлениях в республике. По его словам, в южной части ДНР развивается освободительная операция в направлении Угледара.

11 июля силы ЛНР и ДНР совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. В Минобороны республики также отметили, что на севере ДНР от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.