«Адский цирк»: Захарова оценила ситуацию вокруг турбин для «Северного потока»

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», можно считать «адским цирком» для западных стран. Такое мнение в четверг, 14 июля, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Я считаю, что ситуация вокруг турбин — это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее, — отметила она.

При этом дипломат уточнила, что режимы западных стран «не предполагают аналитического подхода» к решениям Евросоюза. По ее словам, в связи с этим власти европейских стран «поставили себя не под удар, а, собственно говоря, на грань выживания, существования», сообщает ТАСС.

Помимо этого, Захарова подвергла критике слова вице-президента США Камалы Харрис о «плане спасения Америки». По ее словам, в политической структуре США прослеживается «деградация налицо».

Поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Северный поток» прекратились 11 июля в 07:00 по московскому времени. В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что происходит и почему Европа встревожена.