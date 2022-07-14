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Принц Уильям и Миддлтон внезапно покинули Кенсингтонский дворец с детьми

Антон Махов
Общество
Принц Уильям и Миддлтон внезапно покинули Кенсингтонский дворец с детьми
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми покинули Кенсингтонский дворец, что стало для всех огромным сюрпризом.

Пара взяла с собой даже домашнего питомца, спаниеля Орло. Миддлтон является одной из самых любимых членов королевской семьи у англичан.

Она в течение 20 лет живет вместе с принцем Уильямом, пара посещает разные мероприятия и выполняет королевские обязанности. В начале лета они присутствовали на праздновании платинового юбилея правления королевы.

Этим летом леди Миддлтон несколько раз появлялась на публике с детьми. Она растит принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, однако младшие наследники нечасто бывают с родителями на публике, Teleprogramma.pro.

3 июля стало известно, что Елизавета II передает принцу Уэльскому Чарльзу часть полномочий. Британские журналисты выяснили, что в список официальных обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, впервые более чем за десять лет были внесены существенные изменения.

В апреле Меган Маркл неожиданно улетела домой в США. При этом она не стала объяснять широкой публике причины своего поступка.

Однако фанаты уже начали выдвигать различные теории. Например, герцогиня жаловалась, что скучает по детям, и могла улететь к ним.

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